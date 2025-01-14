81-летний аферист выдал себя за собственника квартиры умершего жителя Уфы и продал ее

В Уфе вынесен приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве с квартирой. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В августе 2019 года пока еще неизвестный гражданин разместил в сети интернете объявление о продаже квартиры в Черниковке, которая принадлежала умершему несколько лет назад мужчине. Через месяц подсудимый, выдавая себя за хозяина жилья, заключил с покупателем договор купли-продажи и получил от него более 1,7 миллиона рублей. Спустя время сын законного владельца квартиры через суд признал сделку недействительной, а потерпевшего впоследствии выселили.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Обвиняемый не признал вину. Калининский районный суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, а также взыскал с него 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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