81-летний аферист выдал себя за собственника квартиры умершего жителя Уфы и продал ее

В августе 2019 года пока еще неизвестный гражданин разместил в сети интернете объявление о продаже квартиры в Черниковке, которая принадлежала умершему несколько лет назад мужчине. Через месяц подсудимый, выдавая себя за хозяина жилья, заключил с покупателем договор купли-продажи и получил от него более 1,7 миллиона рублей. Спустя время сын законного владельца квартиры через суд признал сделку недействительной, а потерпевшего впоследствии выселили.