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В Ростовской области стало меньше больных алкоголизмом

Их количество в регионе уменьшилось на четыре процента.

В Ростовской области за год уменьшилось количество людей, которые страдают от алкогольной зависимости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Снижение составило четыре процента.

Как рассказал главврач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко, на диспансерном учете по состоянию на начало 2025 года находится порядка 33 тысяч пациентов, которые злоупотребляют алкоголем. При этом свыше 600 человек уже успешно завершили лечение и были сняты с учета.

Алкоголизм — заболевание, которое вызывает у человека желание употреблять спиртные напитки.

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