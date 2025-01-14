В Ростовской области стало меньше больных алкоголизмом

Как рассказал главврач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко, на диспансерном учете по состоянию на начало 2025 года находится порядка 33 тысяч пациентов, которые злоупотребляют алкоголем. При этом свыше 600 человек уже успешно завершили лечение и были сняты с учета.