Около моста у Телецентра в Омске изменили работу светофоров

Режимы светофоров у моста имени 60-летия ВЛКСМ, установленных на улице Заозёрной и на спуске с проспекта Мира, синхронизировали с фазами реверсивного светофора. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Произошли следующие изменения:
- при включённом разрешающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме жёлтого мигания;
- при включённом запрещающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме пофазного регулирования. Зелёный сигнал светофора включается на 60 секунд для потока, следующего с улицы Заозёрной, на 70 секунд для транспорта с проспекта Мира.
«Просьба быть предельно внимательными при проезде данного участка, неукоснительно следовать сигналам светофоров и знакам приоритета, соблюдать ПДД, быть аккуратными и взаимовежливыми», — подчеркнул Сергей Шелест.