Около моста у Телецентра в Омске изменили работу светофоров

Режимы светофоров у моста имени 60-летия ВЛКСМ, установленных на улице Заозёрной и на спуске с проспекта Мира, синхронизировали с фазами реверсивного светофора. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.