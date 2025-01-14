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Около моста у Телецентра в Омске изменили работу светофоров

Её синхронизировали с фазами реверсивного светофора.

Источник: Om1 Омск

Режимы светофоров у моста имени 60-летия ВЛКСМ, установленных на улице Заозёрной и на спуске с проспекта Мира, синхронизировали с фазами реверсивного светофора. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

Произошли следующие изменения:

  • при включённом разрешающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме жёлтого мигания;
  • при включённом запрещающем сигнале для движения по средней полосе с правого берега на левый берег светофоры работают в режиме пофазного регулирования. Зелёный сигнал светофора включается на 60 секунд для потока, следующего с улицы Заозёрной, на 70 секунд для транспорта с проспекта Мира.

«Просьба быть предельно внимательными при проезде данного участка, неукоснительно следовать сигналам светофоров и знакам приоритета, соблюдать ПДД, быть аккуратными и взаимовежливыми», — подчеркнул Сергей Шелест.