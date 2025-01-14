Температурный рекорд 46-летней давности побит в Казахстане

Самая низкая температура воздуха в Астане была зафиксирована 11 декабря и составила −20,8°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 14 декабря и составила 0,7°С. Осадков выпало больше нормы — 31 мм, при норме за месяц 25 мм, что 122% от нормы.