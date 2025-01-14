Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температурный рекорд 46-летней давности побит в Казахстане

Декабрь 2024 года в Казахстане выдался весьма теплым. На большей части страны температурный фон превысил норму на 1−6 градусов. Об этом Zakon.kz сообщили синоптики РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 55% 761 мм рт. ст.
Источник: Zakon.kz

К примеру, в Петропавловске 19 декабря столбик термометра поднимался до отметки +1,3°С, тем самым был перекрыт рекорд 1978 года, когда температура воздуха днем наблюдалась +0,8°С.

Из заявления метеорологов следует:

«Многократные колебания температуры воздуха — оттепели и значительные понижения температуры на территории страны, сопровождались частыми явления, такими как снегопады, нередко переходящие в дождь, метели, штормовые ветра, гололед и туманы».

15 декабря на метеостанции (МС) Шуулдак Туркестанской области отмечался очень сильный снегопад, выпало 22 мм, при норме за месяц 77 мм, 29 декабря в Мангистауской области на МС Форт-Шевченко прошел сильный дождь 17 мм, при норме за месяц 10 мм.

13—14 декабря в Жетысуской области на МС Жаланашколь наблюдался ураганный ветер до 40 метров в секунду. 16 декабря на АМС Достык — до 36 метров в секунду.

4—8 декабря в Актюбинской области на МС Родниковка наблюдались гололедно-изморозевые отложения диаметром 66 мм.

Что касается столицы, то там средняя за месяц температура воздуха составила −8,8°С, что выше нормы на 3,2° (норма −12°С).

Самая низкая температура воздуха в Астане была зафиксирована 11 декабря и составила −20,8°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 14 декабря и составила 0,7°С. Осадков выпало больше нормы — 31 мм, при норме за месяц 25 мм, что 122% от нормы.