Температурный рекорд 46-летней давности побит в Казахстане

К примеру, в Петропавловске 19 декабря столбик термометра поднимался до отметки +1,3°С, тем самым был перекрыт рекорд 1978 года, когда температура воздуха днем наблюдалась +0,8°С.
Из заявления метеорологов следует:
«Многократные колебания температуры воздуха — оттепели и значительные понижения температуры на территории страны, сопровождались частыми явления, такими как снегопады, нередко переходящие в дождь, метели, штормовые ветра, гололед и туманы».
15 декабря на метеостанции (МС) Шуулдак Туркестанской области отмечался очень сильный снегопад, выпало 22 мм, при норме за месяц 77 мм, 29 декабря в Мангистауской области на МС Форт-Шевченко прошел сильный дождь 17 мм, при норме за месяц 10 мм.
Что касается столицы, то там средняя за месяц температура воздуха составила −8,8°С, что выше нормы на 3,2° (норма −12°С).
Самая низкая температура воздуха в Астане была зафиксирована 11 декабря и составила −20,8°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 14 декабря и составила 0,7°С. Осадков выпало больше нормы — 31 мм, при норме за месяц 25 мм, что 122% от нормы.