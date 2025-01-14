Отправление первого рейса парома «Антей» из Петербурга перенесли из-за погодных условий

Изменение в расписание внесено «в связи с неблагоприятными погодными условиями» в порту Пионерский, куда должно прибыть судно. Отправка запланирована на 13:00, следует из данных системы бронирования оператора «Трансбизнесконсалтинг». На первый рейс билет на одного пассажира без транспорта обойдется в 6820 рублей с размещением в шестиместной каюте.