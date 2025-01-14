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Отправление первого рейса парома «Антей» из Петербурга перенесли из-за погодных условий

Первый рейс парома Антей из Петербурга в Калининград состоится 16 января, а не 15 января, как планировалось изначально. Об этом Фонтанке сообщили в порту Морской фасад.

Изменение в расписание внесено «в связи с неблагоприятными погодными условиями» в порту Пионерский, куда должно прибыть судно. Отправка запланирована на 13:00, следует из данных системы бронирования оператора «Трансбизнесконсалтинг». На первый рейс билет на одного пассажира без транспорта обойдется в 6820 рублей с размещением в шестиместной каюте.

Как сообщили в «Трансбизнесконсалтинге», пока на рейс продано два билета. Оба пассажира — водители, которые сопровождают транспорт.

«Антей» был построен в 1988 году и может перевозить более 90 еврофур и порядка 150 пассажиров за один рейс. До этого он возил грузы между Усть-Лугой и Пионерским в Калининградской области.