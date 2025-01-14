Ограничение на использование смартфонов учащимися могут ввести в школах Минска

Уточняется, что смартфон должен находиться не на парте, не в кармане или же рюкзаке, а в специально предназначенном для этого месте. Сказано, что школы и гимназии Минска уже по-разному организуют хранение телефонов. К примеру, в школе № 187 закупили специальные металлические ячейки для каждого класса, которые закрываются на ключ.