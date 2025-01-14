Ограничение на использование смартфонов учащимися могут ввести в школах Минска с 1 сентября 2025 года. Подробности рассказали агентству «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома.
Предполагается, что школьники будут сдавать свои смартфоны перед началом первого урока, а забирать в конце учебного дня. В ведомстве обратили внимание на то, что минские школы постепенно вводят ограничения на использование школьниками мобильных телефоном. Указанный процесс обсуждается с родителями. Кроме того, покупается необходимое оборудование для хранения гаджетов.
В комитете по образованию обратили внимание на то, что правила не меняются — они изложены в Государственном школьном стандарте. Согласно документу, в школе учащийся должен оставить телефон в режиме вибровызова или в бесшумном режиме.
«Эта норма распространяется на учебные, факультативные, стимулирующие, поддерживающие занятия, в том числе и на занятия в объединениях по интересам, внеклассные мероприятия», — сказано в сообщении.
Уточняется, что смартфон должен находиться не на парте, не в кармане или же рюкзаке, а в специально предназначенном для этого месте. Сказано, что школы и гимназии Минска уже по-разному организуют хранение телефонов. К примеру, в школе № 187 закупили специальные металлические ячейки для каждого класса, которые закрываются на ключ.
По словам директора школы Инны Мазур, данные ячейки были установлены около поста охраны, где есть камера видеонаблюдения.
— Учитель, который ведет первый урок, собирает гаджеты, визуально их осматривает на наличие сколов и других повреждений. Относит в ячейку и делает пометку в журнале, сколько устройств было принято.
Она также уточнила, что в конце учебного дня учитель, который ведет последний урок, раздает смартфоны школьникам. Мазур заметила, что если учащемуся нужно связаться с родителями, то мобильный телефон выдаст дежурный администратор или классный руководитель через пометку в журнале.
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