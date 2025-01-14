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Ишимбайского любителя пьяной езды задержали с помощью записи с «умного домофона»

В Башкирии пьяного водителя поймали благодаря «умному домофону».

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбай задержали очередного пьяного водителя. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Вчера неравнодушный гражданин сообщил в чат-боте ГАИ, что возле дома № 36 на улице Стахановской нетрезвый мужчина за рулем Honda Vezel распивает спиртное и пытается уехать. К обращению была приложена видеозапись с «умного домофона».

Информацию передали ближайшим нарядам ДПС. 31-летнего нарушителя, он отказался проходить медосвидетельствование. За это на него составили административный материал.

Севастьянов напомнил, что о нарушениях ПДД можно сообщить на телефон доверия МВД Башкирии или чат-боту ГАИ @GIBDDRB_02bot.

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