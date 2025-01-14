В РОЦИТ назвали ключевые правила защиты детей в интернете

Современные дети проводят в интернете много времени — для учебы, общения, развлечений. Однако онлайн-среда несет не только пользу, но и серьезные риски. Чтобы обезопасить ребенка от нежелательного контента, киберугроз и влияния недобросовестных ресурсов, родителям стоит следовать нескольким важным рекомендациям. О них рассказали эксперты РОЦИТ.