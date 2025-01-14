Лукашенко назначил нового главу МАРТ и министра по налогам и сборам

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух новых министров, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко 14 января проводит первый кадровый день в 2025 году.
Сейчас стало известно, что среди новых назначений — смена глав двух министерств.
Так, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси возглавил Артур Карпович.
Но еще министром по налогам и сборам стал Дмитрий Кийко.
Накануне мы писали, что белорусский президент продлил на три года упрощенный порядок приемки домов, построенных без разрешения.