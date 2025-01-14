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Лукашенко назначил нового главу МАРТ и министра по налогам и сборам

Лукашенко подписал распоряжение о назначении глав МАРТ и Министерства по налогам и сборам.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил двух новых министров, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко 14 января проводит первый кадровый день в 2025 году.

Сейчас стало известно, что среди новых назначений — смена глав двух министерств.

Так, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси возглавил Артур Карпович.

Но еще министром по налогам и сборам стал Дмитрий Кийко.

Накануне мы писали, что белорусский президент продлил на три года упрощенный порядок приемки домов, построенных без разрешения.