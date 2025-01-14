В Сибири нашли биомаркеры, связанные с прогрессированием внутриглазной опухоли

Итоги исследования опубликованы в международном журнале Microscopy Research and Technique (MRT). Ученые изучали процесс синтеза белков в опухолевых клетках. Они обнаружили два белка — Rab7 и Rab11, экспрессия которых значительно повышена. «Ученые предполагают, что повышение экспрессии Rab7 и Rab11 в опухолевых клетках может быть связано с неблагоприятным прогнозом для больных увеальной меланомой. Таким образом, белки Rab7 и Rab11 потенциально могут быть молекулярными маркерами одного из прогностически неблагоприятных типов увеальной меланомы», — пояснили в пресс-службе.