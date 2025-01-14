В Сибири нашли биомаркеры, связанные с прогрессированием внутриглазной опухоли

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Российские ученые в Новосибирске впервые выявили биомаркеры, свидетельствующие о прогрессирующих формах внутриглазной опухоли — увеальной меланомы. Об этом сообщили в НИИ клинической и экспериментальной лимфологии.
Увеальная меланома — злокачественная опухоль, которая развивается в радужке или сосудистой оболочке глаза. Ежегодно в мире регистрируется 7 095 новых случаев. Новосибирские ученые изучают молекулярные процессы и маркеры, которые влияют на высокий риск метастазов.
«Наше исследование проводилось в течение пяти лет. Мы впервые изучили белки, которые могут быть связаны с прогрессированием увеальной меланомы», — приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника лаборатории ультраструктурных исследований НИИКЭЛ Юлии Таскаевой.
Итоги исследования опубликованы в международном журнале Microscopy Research and Technique (MRT). Ученые изучали процесс синтеза белков в опухолевых клетках. Они обнаружили два белка — Rab7 и Rab11, экспрессия которых значительно повышена. «Ученые предполагают, что повышение экспрессии Rab7 и Rab11 в опухолевых клетках может быть связано с неблагоприятным прогнозом для больных увеальной меланомой. Таким образом, белки Rab7 и Rab11 потенциально могут быть молекулярными маркерами одного из прогностически неблагоприятных типов увеальной меланомы», — пояснили в пресс-службе.