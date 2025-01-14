Северный ветер принесет в Челябинскую область 20-градусный мороз

Сегодня, 14 января, через Урал проследует атмосферный фронт, поступит более холодный воздух, но значительных осадков этот фронт не принесет; 16 января подойдет очередной фронт, связанный с очень рельефной циклонической ложбиной. Вероятность выпадения снега в четверг в зоне этого фронта значительно больше, следом похолодает, температура понизится до значений, приближающихся к норме.