Северный ветер принесет в Челябинскую область 20-градусный мороз

В среду, 15 января, в зоне влияния глубокой ложбины северного циклона через территорию Южного Урала пройдет холодный фронт, в ночные часы пройдет небольшой снег, а днем в тылу ложбины с усилением затока холода осадки ослабеют.
«Завтра облачно с прояснением, ночью пройдет небольшой снег, днем он вероятен в горах и местами, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер юго-западный, западный, его скорость 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 8−13, при прояснении — до 18 градусов, завтра днем минус 3−8, в низинах — до 11», — говорят синоптики.
В четверг облачно с прояснением, прогнозируется небольшой, местами — умеренный снег. Ветер еще юго-западный, западный, его скорость 4−9 м/с. Ночью 16 января столбики термометров покажут минус 8−13, в низинах — до 18 мороза, днем минус 3−8.
В пятницу ночью местами еще вероятен небольшой снег и минус 15−20, днем при переменной облачности преимущественно без осадков и минус 8−13. Ветер северный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с.
«Воздушные потоки настраиваются на северо-западный лад, будут приносить более холодный воздух с севера Атлантики и с Баренцева моря. Начиная с 17 января, похолодает по отношению к текущим значениям на 8−10 градусов, установится вполне зимняя погода», — комментировали ранее в Уральском УГМС.
Сегодня, 14 января, через Урал проследует атмосферный фронт, поступит более холодный воздух, но значительных осадков этот фронт не принесет; 16 января подойдет очередной фронт, связанный с очень рельефной циклонической ложбиной. Вероятность выпадения снега в четверг в зоне этого фронта значительно больше, следом похолодает, температура понизится до значений, приближающихся к норме.