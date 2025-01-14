Разметка синего цвета появится в зоне платных парковок в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.
В сообщении сказано, что зоны платной парковки в Минске в экспериментальном порядке будут обозначены разметкой 1.8 синего цвета. Бабич обратил внимание на то, что в Правилах дорожного движения для обозначения горизонтальной разметки предусмотрены красный, желтый, белый цвета.
— Мы же по согласованию с главным управлением ГАИ МВД Беларуси в тестовом режиме начнем применять еще и синий цвет.
По словам начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, во многих странах, в частности, в некоторых российских городах подобное уже практикуется. Он заметил, что синяя разметка дает возможность водителям ориентироваться в зоне платных и бесплатных парковок даже в том случае, если знак остался сзади. Также названная разметка напоминает, что за стоянку в данной зоне нужно платить.
Ранее экспериментальная разметка для соблюдения дистанции появилась на МКАД в Минске.
Кстати, в Минске 3300 новых мест для машин появятся на платных парковках.
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