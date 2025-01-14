Разметка синего цвета появится в зоне платных парковок в Минске

По словам начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, во многих странах, в частности, в некоторых российских городах подобное уже практикуется. Он заметил, что синяя разметка дает возможность водителям ориентироваться в зоне платных и бесплатных парковок даже в том случае, если знак остался сзади. Также названная разметка напоминает, что за стоянку в данной зоне нужно платить.