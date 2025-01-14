Экс-министры Пиневич и Богданов стали послами в Азербайджане и Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил бывших министров Дмитрия Пиневича и Алексея Богданова послами в Азербайджане и Казахстане, сообщает пресс-служба.
Напомним, еще в ноябре Александр Лукашенко предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси. Сейчас перестановки во внешнеполитическом ведомстве согласованы белорусским лидером.
Так, экс-глава МАРТ Алексей Богданов занял должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Казахстане. А бывший глава Минздрава Дмитрий Пиневич назначен чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Азербайджане.
Кроме того, чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Узбекистане стал Александр Огородников. А чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Кубе и по совместительству в Доминикане и Никарагуа стал Виталий Борчук.
Также бывший пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз получил назначение на должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Турции. А белорусскую дипмиссию Беларуси в Израиле возглавит Юрий Ярошевич.
Среди других перестановок в МИД — назначение заместителем министра иностранных дел Павла Утюпина.
Еще проинформировали в пресс-службе о других кадровых перестановках. Так, на должность первого замглавы Госкомитета по стандартизации назначен Александр Бурак. И также заместителем председателя Госкомитета по стандартизации стал Иван Кисленко.
Кроме того, гендиректором «Белресурсы — управляющая компания холдинга “Белресурсы” Александр Скрундевский.
И еще заместителем председателя Витебского облисполкома по вопросам строительства и ЖКХ стал Дмитрий Петруша. Также постоянным полномочным представителем Беларуси при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук.
Еще Александр Лукашенко назначил нового главу МАРТ и министра по налогам и сборам.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси 14 января проводит первый кадровый день в 2025 году.