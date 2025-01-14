Оранжевый уровень опасности из-за гололеда сохранится в Беларуси 15 января

Ожидается облачная погода. Ночью и утром на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Днем местами, а по югу во многих районах снег, мокрый снег, дождь.
«Ночью во многих районах будет гололед, на дорогах гололедица. Днем местами туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, ночью порывы до 14 м/с», — рассказали в Белгидромете.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 4 — плюс 1, максимальная днем — минус 1 — плюс 4 градуса.