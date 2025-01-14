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Оранжевый уровень опасности из-за гололеда сохранится в Беларуси 15 января

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 15 января во многих районах Беларуси сохранится гололед. На дорогах будет гололедица. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 63% 762 мм рт. ст.
Источник: БЕЛТА

Ожидается облачная погода. Ночью и утром на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Днем местами, а по югу во многих районах снег, мокрый снег, дождь.

«Ночью во многих районах будет гололед, на дорогах гололедица. Днем местами туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, ночью порывы до 14 м/с», — рассказали в Белгидромете.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 4 — плюс 1, максимальная днем — минус 1 — плюс 4 градуса.