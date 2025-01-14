Оранжевый уровень опасности из-за гололеда сохранится в Беларуси 15 января

«Ночью во многих районах будет гололед, на дорогах гололедица. Днем местами туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, ночью порывы до 14 м/с», — рассказали в Белгидромете.