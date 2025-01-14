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В Китае нашли дистиллированное вино, изготовленное более 3 тыс. лет назад

Эта находка свидетельствует о том, что история производства дистиллированных спиртных напитков на территории страны могла начаться на 1 тыс. лет раньше, чем считалось до этого.

ШАНХАЙ, 14 января. /ТАСС/. Дистиллированное вино, изготовленное более 3 тыс. лет назад, найдено археологами на территории Восточного Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Находка была сделана во время раскопок руин Дасиньчжуан в городе Цзинань (восточная провинция Шаньдун). Дистиллированный алкоголь находился в бронзовом сосуде, который специалисты отнесли к периоду поздней династии Шан (1600 — 1046 гг. до н. э.). Сам сосуд был найден еще в 2010 году, однако археологам из-за сильной ржавчины понадобились годы на то, чтобы вскрыть его, указывает агентство.

Лабораторные анализы показали, что в образце жидкости не содержатся сахар и белок, которые присутствуют в вине, полученном путем ферментации без дистилляции. Таким образом, ученым удалось подтвердить, что обнаруженная жидкость является дистиллированным вином.

Эта находка свидетельствует о том, что история производства дистиллированных спиртных напитков на территории Китая могла начаться на 1 тыс. лет раньше, чем считалось до этого, передает агентство.