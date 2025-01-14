В Китае нашли дистиллированное вино, изготовленное более 3 тыс. лет назад

Находка была сделана во время раскопок руин Дасиньчжуан в городе Цзинань (восточная провинция Шаньдун). Дистиллированный алкоголь находился в бронзовом сосуде, который специалисты отнесли к периоду поздней династии Шан (1600 — 1046 гг. до н. э.). Сам сосуд был найден еще в 2010 году, однако археологам из-за сильной ржавчины понадобились годы на то, чтобы вскрыть его, указывает агентство.