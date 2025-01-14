Хаотичное распространение звуковых волн впервые просчитали

Результаты этих расчетов совпали с данными наблюдений, что подтвердило возможность использования нового подхода для проведения вычислений, связанных с различными формами турбулентности, в том числе и с теми, которые не связаны напрямую со звуковыми волнами. В частности, он позволит моделировать различные процессы в ионосферах звезд и планет-гигантов. Также новый подход дал ученым первую возможность доказать одну из гипотез советских физиков, связанную со звуковой турбулентностью.