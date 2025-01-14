Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели пришли на помощь застрявшей на электрическом столбе кошке в Уфимском районе

В Уфимском районе ГК ЧС спас залезшую на электростолб кошку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии спасатели пришли на помощь кошке. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Пушистая забралась на электрический столб и никак не могла три дня спуститься вниз. К счастью, ей помогли спасатели Госкомитета по ЧС и электрик.

Столб обесточили, а потом сотрудники экстренной службы развернули трехколенную лестницу и с ее помощью спустили кошку на землю и передали хозяйке.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.