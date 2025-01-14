В Ростове-на-Дону прокомментировали слухи об отставке главы администрации города

— Глава администрации находится на своем рабочем месте. Кроме того, сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого можно будет задать вопросы Алексею Валентиновичу, — прокомментировала пресс-секретарь ростовской администрации Мария Петрова.