Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону прокомментировали слухи об отставке главы администрации города

Сообщения о кадровой перестановке в руководстве мэрии Ростова оказались ложными.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону опровергли слухи о возможной отставке главы администрации города Алексея Логвиненко. Официальный комментарий поступил от пресс-службы администрации донской столицы.

— Глава администрации находится на своем рабочем месте. Кроме того, сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого можно будет задать вопросы Алексею Валентиновичу, — прокомментировала пресс-секретарь ростовской администрации Мария Петрова.

Полномочия сити-менеджера истекают только в октябре 2025 года, а досрочная отставка возможна только по решению городской думы.

— Отчет главы администрации назначен на 25 февраля 2025 года. Об этом сегодня на расширенном планерном совещании сообщила глава города — председатель городской думы Зинаида Неярохина, — добавила Мария Петрова.