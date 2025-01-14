В Ростове-на-Дону прокомментировали слухи об отставке главы администрации города

В Ростове-на-Дону опровергли слухи о возможной отставке главы администрации города Алексея Логвиненко. Официальный комментарий поступил от пресс-службы администрации донской столицы.
— Глава администрации находится на своем рабочем месте. Кроме того, сегодня состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого можно будет задать вопросы Алексею Валентиновичу, — прокомментировала пресс-секретарь ростовской администрации Мария Петрова.
Полномочия сити-менеджера истекают только в октябре 2025 года, а досрочная отставка возможна только по решению городской думы.
— Отчет главы администрации назначен на 25 февраля 2025 года. Об этом сегодня на расширенном планерном совещании сообщила глава города — председатель городской думы Зинаида Неярохина, — добавила Мария Петрова.