ФСБ предотвратила отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области

Собеседник Ильи Б. подготовил схрон с опасными химическими веществами, в том числе с формальдегидом. 8 января мужчина приехал в указанное место, где и был задержан правоохранителями. Как пишет Baza, в отношении него возбудили два уголовных дела — по статье о терроризме и о публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности. Второе дело было открыто из-за публикации в соцсетях мужчины, прославляющей Украину.