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Новогодние ёлки начнут убирать в Нижнем Новгороде в конце января

Демонтажные работы стартуют 21 января.

Источник: Нижегородская правда

Праздничные ёлки, установленные к Новому году в Нижнем Новгороде, начнут убирать в конце января. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

Демонтажные работы стартуют 21 января. Что касается праздничной иллюминации, ее планируют снимать с 1 февраля.

Напомним, что Нижний Новгород начали украшать к Новому году в конце ноября. К празднику подготовили более 100 локаций во всех районах города: там появились почти 3,3 тысячи световых приборов, 12 полигональных фигур и пять праздничных елей.

Главную новогоднюю елку на площади Минина и Пожарского также начали монтировать в конце ноября.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы показали самые необычные новогодние ёлки.