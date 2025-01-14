Новогодние ёлки начнут убирать в Нижнем Новгороде в конце января

Праздничные ёлки, установленные к Новому году в Нижнем Новгороде, начнут убирать в конце января. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».
Демонтажные работы стартуют 21 января. Что касается праздничной иллюминации, ее планируют снимать с 1 февраля.
Напомним, что Нижний Новгород начали украшать к Новому году в конце ноября. К празднику подготовили более 100 локаций во всех районах города: там появились почти 3,3 тысячи световых приборов, 12 полигональных фигур и пять праздничных елей.
Главную новогоднюю елку на площади Минина и Пожарского также начали монтировать в конце ноября.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы показали самые необычные новогодние ёлки.