Базовый пакет услуг мобильной связи утвержден в Беларуси

Кроме того, были скорректированы требования к охвату территории Беларуси услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству. Так, охват по технологии LTE должен увеличиться с 94% в 2025 году до 99% в 2030 году. Что касается средней скорости передачи данных по направлению к абоненту в Минске и областных центрах, то она должна быть увеличена с 35 Мбит/с до 70 Мбит/с. Большая часть из новшеств начнет действовать с 1 апреля 2025 года.