ОСВОД: около 100 купелей оборудуют в Беларуси на Крещение в этом году

При этом, как сообщила ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Илона Мешкова, в столице крещенские мероприятия пройдут рядом со спасательными станциями на Комсомольском озере (ул. Прогрессивная, 29а), водохранилище Дрозды (ул. Веснинка, 2а) и Цнянском водохранилище (ул. Кольцова). Еще четыре купели оборудуют рядом со спасательными станциями в Минском районе: «Заславль-1» (Минское море, д. Заречье), «Птичь» (д. Волковичи), «Криница» (д. Заречье) и «Вяча» (д. Пильница). Мероприятия начнутся 18 января в 18.00 и продолжатся до 0.00 19 января.