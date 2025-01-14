ОСВОД: около 100 купелей оборудуют в Беларуси на Крещение в этом году

«В этом году на Крещение по всей стране будет организовано около 100 купелей. Места определяются местными исполнительными и распорядительными органами совместно с ОСВОД, Минздравом, МВД и МЧС. Места, в которых будут оборудованы купели, опубликуют на сайтах местных исполкомов», — отметила Екатерина Михалева.
При этом, как сообщила ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Илона Мешкова, в столице крещенские мероприятия пройдут рядом со спасательными станциями на Комсомольском озере (ул. Прогрессивная, 29а), водохранилище Дрозды (ул. Веснинка, 2а) и Цнянском водохранилище (ул. Кольцова). Еще четыре купели оборудуют рядом со спасательными станциями в Минском районе: «Заславль-1» (Минское море, д. Заречье), «Птичь» (д. Волковичи), «Криница» (д. Заречье) и «Вяча» (д. Пильница). Мероприятия начнутся 18 января в 18.00 и продолжатся до 0.00 19 января.
«В силу погодных условий на водоемах отсутствует ледяной покров. Из-за этого купели не будут вырезать. Зайти в воду и окунуться можно будет с берега или пирса», — добавила Илона Мешкова.
Он также акцентировала внимание на том, что в местах проведения крещенских мероприятий будут работать сотрудники ОСВОД, МВД, МЧС и скорой помощи. «В целях безопасности мы призываем граждан окунаться только в специально оборудованных местах», — подчеркнула ведущий специалист.