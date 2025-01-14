«Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет». Лукашенко высказался о налоговых льготах у белорусов

— Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет, — заявил белорусский лидер.