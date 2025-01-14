«Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет». Лукашенко высказался о налоговых льготах у белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о налоговых льготах для белорусов и предприятий, передает БелТА.
В частности, белорусский лидер при назначении Дмитрия Кийко новым главой Министерства по налогам и сборам оценил налоговую систему республики. Лукашенко назвал налоговую систему Беларуси стабильной, но сказал, что новому главе ведомства следует «свежим взглядом посмотреть, что надо сделать». Но при этом он отметил, что нельзя, чтобы в налоговом ведомстве «болели и страдали излишними рыночными категориями».
— Нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий, — подчеркнул он.
Кроме того, глава республики отметил, что от налогообложения зависит многое. И в связи с этим дал поручение министру по налогам и сборам посмотреть свежим взглядом, проанализировать белорусскую налоговую систему, чтобы затем напрямую внести предложения и свои замечания в случае необходимости корректировки. Этот аспект президент назвал важнейшим направлением работы для нового министра.
И здесь же Александр Лукашенко подчеркнул, что налоговой системе следует быть справедливой.
— Не скажу, что у нас все справедливо, — сказал президент.
А затем сказал посмотреть налоговые льготы, которые существуют в Беларуси как для предприятий, так и для физлиц.
— Посмотрите льготы, которыми мы обложили (в кавычках) многие предприятия, которые эти льготы не должны иметь. Да и на население. Тот, кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет, — заявил белорусский лидер.
Резюмируя, добавил, что белорусам следует работать, упираться и поддерживать государство.
— Нам это в это время очень нужно. По всем направлениям, — заключил президент Беларуси.
Еще Александр Лукашенко назначил нового главу МАРТ и министра по налогам и сборам.
Кроме того, экс-министры Пиневич и Богданов стали послами в Азербайджане и Казахстане.