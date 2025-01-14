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Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающегося сильного снегопада. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 см. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Отмечается, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. «По мере выпадения осадков будем проводить сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей», — добавили в комплексе городского хозяйства правительства Москвы.

Там уточнили, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. «Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду», — заключили в мэрии.

ЖКХ