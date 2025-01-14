Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 см. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.