Городские службы Москвы готовятся к сильному снегопаду

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается снег, погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 см. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.
Отмечается, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. «По мере выпадения осадков будем проводить сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей», — добавили в комплексе городского хозяйства правительства Москвы.
Там уточнили, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. «Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду», — заключили в мэрии.