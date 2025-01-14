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В Омске скорректирован режим работы светофоров на мосту имени 60-летия ВЛКСМ

Изменения касаются работы светофоров при подъезде к мосту с улиц Заозерной и Мира.

Источник: Комсомольская правда

В Омске второй раз за день скорректировали правила движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Светофоры, расположенные на улице Заозерная и спуске с проспекта Мира, теперь синхронизированы с реверсивным светофором.

При разрешении движения по средней полосе с правого на Левый берег светофоры будут мигать желтым светом. При запрете движения по средней полосе с правого на Левый берег светофоры переключаются в пофазный режим:

— зеленый сигнал для потока с улицы Заозерная: 60 секунд;

— зеленый сигнал для транспорта с проспекта Мира: 70 секунд.

Водителей просят быть внимательными, следовать сигналам светофоров и соблюдать ПДД.

Ранее мы рассказывали, что с 14 января режим работы реверса на мосту имени 60-летия ВЛКСМ будет изменен.