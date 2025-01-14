Власти объяснили остановку ремонта тротуара на улице Воздушной в Калининграде

«Работу на Воздушной не закончили в связи с ухудшением погодных условий. Подход к пешеходному переходу оборудуют с наступлением положительных температур и сухой погоды. Приносим извинения за причинённые неудобства. Также на 2025 год запланировано устройство тротуаров по ул. Воздушная от ул. Менделеева до пер. Воздушного, от ул. Красносельская до д. 66Б, от д. 66Б до д. 82, от д. 82 до д. 85», — говорится в сообщении администрации Калининграда.