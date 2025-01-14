За новогодние праздники жители Пермского края вызывали «скорую» 14 395 раз

За новогодние праздники, в период с 29 декабря по 8 января, скорую помощь жители Пермского края вызывали 14 395 раз. Такими данными делится Пермская станция скорой медицинской помощи (СМП).
Всего за праздники было 1387 экстренных вызовов. Среднее время ожидания медиков — 15,73 минуты.
По причине ДТП «скорую» вызывали 91 раз. В авариях в новогодний период пострадали 60 человек, а один — погиб. Кроме того, в обозначенный период времени зарегистрировано 772 вызова к нетрезвым пермякам. 350 человек получили травмы в общественных местах, а 13 вызовов были связаны с переохлаждением.