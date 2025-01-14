За новогодние праздники жители Пермского края вызывали «скорую» 14 395 раз

По причине ДТП «скорую» вызывали 91 раз. В авариях в новогодний период пострадали 60 человек, а один — погиб. Кроме того, в обозначенный период времени зарегистрировано 772 вызова к нетрезвым пермякам. 350 человек получили травмы в общественных местах, а 13 вызовов были связаны с переохлаждением.