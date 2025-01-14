В «Петергофе» простились с бывшим директором Еленой Кальницкой

Елены Кальницкой не стало 2 января после долгой болезни. Ей было 72 года. Будущий музейщик росла в Ленинграде в семье профессора, доктора технических наук Якова Кальницкого, окончила электротехнический факультет ЛИИЖТ, а затем — исторический факультет ЛГУ по специальности «История искусства», защитила кандидатскую и докторскую диссертации. Начинала с работы инженера в «Ленгипротрансмосте», была экскурсоводом и младшим научным сотрудником в Эрмитаже, трудилась в «Гатчине», а в 1990 году возглавила филиал Русского музея «Михайловский замок», преподавала в СПбГУ.