В «Петергофе» простились с бывшим директором Еленой Кальницкой

На церемонию приехал губернатор Петербурга Александр Беглов, в своей речи он назвал Кальницкую «удивительным, замечательным человеком, настоящей петербурженкой», высоко оценил написанные ею книги, напомнил о создании детского образовательного центра и просветительской функции петергофских праздников фонтанов.
«Она прошла все ступени в музейном сообществе, — напомнил глава города. — Эрмитаж, Гатчина, Русский музей. Став руководителем Михайловского замка, она отдала ему большую часть жизни и превратила его в прекрасный музейный комплекс. Но её имя навсегда останется связано с Петергофом».
Корреспондент «Фонтанки» передает, что проститься с коллегой приехали глава Союза музеев России директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава Русского музея Алла Манилова, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская, народный артист России Николай Буров, ректор Академии художеств Семен Михайловский и другие. Телеграммы соболезнования направили глава Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры Ольга Любимова, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава РВИО Владимир Мединский.
За время руководства Кальницкой в музее-заповеднике было открыто или обновлено более 20 музеев — среди них «Дом игральных карт», «Государевы потехи», «Петергофские дачники», «Ораниенбаум сквозь века».
Елены Кальницкой не стало 2 января после долгой болезни. Ей было 72 года. Будущий музейщик росла в Ленинграде в семье профессора, доктора технических наук Якова Кальницкого, окончила электротехнический факультет ЛИИЖТ, а затем — исторический факультет ЛГУ по специальности «История искусства», защитила кандидатскую и докторскую диссертации. Начинала с работы инженера в «Ленгипротрансмосте», была экскурсоводом и младшим научным сотрудником в Эрмитаже, трудилась в «Гатчине», а в 1990 году возглавила филиал Русского музея «Михайловский замок», преподавала в СПбГУ.
С 2022 года ГМЗ «Петергоф» возглавляет Роман Ковриков.