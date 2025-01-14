В Калининграде хирурги спасли ребенка, который напоролся глазом на ветку

Все случилось накануне Нового года — дети на прогулке в садике столкнулись лбами, малыш упал в кусты и наткнулся глазом на ветку — она торчала из глаза. У ребенка была сквозная рана верхнего века, сквозное ранение орбиты глаза с проникновением в полость черепа. Был серьезный риск потери зрения и нарушений функций мозга.