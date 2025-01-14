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В Калининграде хирурги спасли ребенка, который напоролся глазом на ветку

Травму малыш заработал на прогулке в детском саду.

Источник: Детская областная больница

В Калининграде хирурги провели уникальную операцию и спасли ребенка, который напоролся глазом на ветку. Ее успешно извлекли из полости черепа. Об этом говорится на сайте детской областной больницы.

Все случилось накануне Нового года — дети на прогулке в садике столкнулись лбами, малыш упал в кусты и наткнулся глазом на ветку — она торчала из глаза. У ребенка была сквозная рана верхнего века, сквозное ранение орбиты глаза с проникновением в полость черепа. Был серьезный риск потери зрения и нарушений функций мозга.

Все необходимые исследования провели экстренно, решили оперировать. Операцию провела врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Елена Федорова.

После успешного медицинского вмешательства у малыша нет осложнений со стороны головного мозга, нет сосудистых осложнений, зрительные функции не нарушены.

медицина