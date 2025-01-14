Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Самарской области на 16%

За неделю, с 6 по 12 января, в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным на 2 неделю 2025 года в регионе заболели 9832 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
— Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 94,9%, а снижен — в группах: 0−2 года (на 59,4%), 3−6 лет (на 52,4%), 7−14 лет (на 54,5%), — рассказали в пресс-службе.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 16,3%. Тогда было выявлено 8456 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 27. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 31,4, это выше эпидпорога на 16,4%.
Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют грипп А (H1N1) и В, парагрипп, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы.