Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Самарской области на 16%

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ увеличилась на 16,3%. Тогда было выявлено 8456 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 27. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 31,4, это выше эпидпорога на 16,4%.