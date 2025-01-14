В Воронеже 550 таксистов ждут лицензию еще с прошлого года

По словам ведомства, за год в министерство поступило около 13 тысяч заявлений. При этом каждое пятое получает отказ из-за отсутствия отдельных сведений или необходимых документов. Сейчас «долг», который сформировался по итогам 2024 года, составляет 550 заявлений. Их рассмотрение продолжается ежедневно, однако основной проблемой являются задержки, вызванные сбоями в системах «ТОР КНД» и «ФГИС Такси».