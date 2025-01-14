В Воронеже 550 таксистов ждут лицензию еще с прошлого года

С начала 2024 года 550 таксистов остались без лицензий. Их заявки находятся на стадии рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и транспорта во вторник, 14 января.
По словам ведомства, за год в министерство поступило около 13 тысяч заявлений. При этом каждое пятое получает отказ из-за отсутствия отдельных сведений или необходимых документов. Сейчас «долг», который сформировался по итогам 2024 года, составляет 550 заявлений. Их рассмотрение продолжается ежедневно, однако основной проблемой являются задержки, вызванные сбоями в системах «ТОР КНД» и «ФГИС Такси».
«В феврале-марте 2024 года эти системы испытывали перебои в работе (не работали от нескольких часов в день до двух недель). В результате скопились сотни необработанных заявлений, связанных с предоставлением разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, подаваемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами», — отметили в региональном министерстве.
Сейчас в регионе продолжается работа по внедрению цифровых сервисов при предоставлении государственной услуги, связанной с обработкой прикрепленных к уведомлениям и заявлениям входящих документов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, что в перспективе должно ускорить процедуру оказания услуг.
Напомним, что в воскресенье, 12 января, в соцсетях появилась информация о листовках, в которых говорилось о готовящейся забастовке. Недовольные тарифами таксисты отказываются выходить на линии во вторник, 14 января, в час пик с 16.30 до 19.30. По словам водителей, с осени у всех самозанятых упали заработки и тарифы.