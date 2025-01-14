В Башкирии построили новый мост вместо разрушенного паводком

«Жители сообщили об этом в соцсетях под постом Главы республики Радия Хабирова в июле 2024 года и попросили помочь в решении проблемы. Обращение зафиксировала информсистема “Инцидент-менеджмент”, администрация муниципалитета взяла его в работу. О разрушении моста было известно и до обращения сельчан. Специалисты выезжали на место и зафиксировали повреждения конструкции. После разработки проектно-сметной документации власти района обратились в минтранс РБ с просьбой выделить финансирование из бюджета региона. На время решения вопроса местным жителям предложили пользоваться соседним пешеходным мостом».