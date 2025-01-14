Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии построили новый мост вместо разрушенного паводком

Новый мост через реку Суваняк построили в деревне Байгазино Бурзянского района, информирует ЦУР Башкирии. Известно, что предыдущий повредило во время весеннего половодья.

Источник: ЦУР РБ

«Жители сообщили об этом в соцсетях под постом Главы республики Радия Хабирова в июле 2024 года и попросили помочь в решении проблемы. Обращение зафиксировала информсистема “Инцидент-менеджмент”, администрация муниципалитета взяла его в работу. О разрушении моста было известно и до обращения сельчан. Специалисты выезжали на место и зафиксировали повреждения конструкции. После разработки проектно-сметной документации власти района обратились в минтранс РБ с просьбой выделить финансирование из бюджета региона. На время решения вопроса местным жителям предложили пользоваться соседним пешеходным мостом».

пояснили в ЦУРе.

Строительство объекта стартовало в ноябре 2024 года, и уже в декабре его запустили.