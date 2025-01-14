В Омске в 2025 году установят новые фонари на 32 улицах

В 2025 году в Омске запланирована масштабная установка фонарей на 32 улицах города. Работы будут проводиться на участках дорог Доковской, Взлетной, Санина, Заозерной и других. Также фонари разместят у лицея № 54 и школы № 34, на улице Учебной и в Армейском поселке.