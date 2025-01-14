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В Омске в 2025 году установят новые фонари на 32 улицах

Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Шелест.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Омске запланирована масштабная установка фонарей на 32 улицах города. Работы будут проводиться на участках дорог Доковской, Взлетной, Санина, Заозерной и других. Также фонари разместят у лицея № 54 и школы № 34, на улице Учебной и в Армейском поселке.

На реализацию проекта планируется направить более 100 миллионов рублей. Общая протяженность дорог, которые получат освещение, составит около 24 километров.

«Установка новых фонарей повысит безопасность и комфорт жителей при перемещении в темное время суток», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Добавим, что в Омске работы по монтажу систем освещения реализуются в рамках адресной инвестиционной программы. Кроме установки новых ЛЭП, будут проведены работы по реконструкции уже существующих, но требующих ремонта.