В Омске в 2025 году установят новые фонари на 32 улицах

В 2025 году в Омске запланирована масштабная установка фонарей на 32 улицах города. Работы будут проводиться на участках дорог Доковской, Взлетной, Санина, Заозерной и других. Также фонари разместят у лицея № 54 и школы № 34, на улице Учебной и в Армейском поселке.
На реализацию проекта планируется направить более 100 миллионов рублей. Общая протяженность дорог, которые получат освещение, составит около 24 километров.
«Установка новых фонарей повысит безопасность и комфорт жителей при перемещении в темное время суток», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Добавим, что в Омске работы по монтажу систем освещения реализуются в рамках адресной инвестиционной программы. Кроме установки новых ЛЭП, будут проведены работы по реконструкции уже существующих, но требующих ремонта.