12-летняя девочка на тюбинге врезалась в железобетонный столб в Башкирии

В городе Стерлитамаке 12-летняя девочка получила тяжелые травмы, катаясь на тюбинге с несанкционированной горки. Она врезалась в железобетонный столб, сообщает местное управление МВД.
Как уточнили в полиции, школьница была с сестрой и мамой. Игнорируя предупреждения последней, она съехала с крутого склона и не смогла увернуться от столба. В итоге ее увезли в больницу.
Отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку по факту случившегося на предмет ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
Полиция настоятельно рекомендует кататься на «ватрушке» только на специально оборудованных площадках, соблюдая правила безопасности. Ведомство также предупреждает об опасности буксировки тюбингов транспортными средствами.