Только одно место для крещенских купаний планируют оборудовать в Таганроге

— В этом году место для купания на Пушкинской набережной будет доступно с 8 до 20 часов. Установят безопасные спуски к воде, надежные ограждения, дно обследуют водолазы. На месте задействуют спасателей, медиков и правоохранителей. После купания каждый сможет согреться горячим чаем или кофе, — написала в Telegram Светлана Камбулова.