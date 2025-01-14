Только одно место для крещенских купаний планируют оборудовать в Таганроге

В Таганроге для крещенских купаний оборудуют только одну купель. Она будет находиться на Пушкинской набережной, в районе кафе «Альбатрос». Об этом после заседания комиссии по ЧС рассказала глава города Светлана Камбулова.
— В этом году место для купания на Пушкинской набережной будет доступно с 8 до 20 часов. Установят безопасные спуски к воде, надежные ограждения, дно обследуют водолазы. На месте задействуют спасателей, медиков и правоохранителей. После купания каждый сможет согреться горячим чаем или кофе, — написала в Telegram Светлана Камбулова.
Глава приморского города напомнила, что крещенские купания требуют осторожного подхода и внимания к здоровью. В частности, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или другими хроническими заболеваниями лучше не окунаться в водоем.
— Участие в купании не является обязательным. Намного важнее в этот день посетить храм и провести время с близкими, — отметила Светлана Камбулова.
Добавим, всего по региону в этом году собираются открыть 69 мест для крещенских купаний.