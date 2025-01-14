В Приангарье с 2025 года введен туристический налог для 34 муниципальных образований

С 2025 года в Иркутской области вводится туристический налог, который коснется 34 муниципальных образований. Этот обязательный платеж заменит ранее действовавший курортный сбор и будет уплачиваться организациями и физическими лицами, предоставляющими услуги временного проживания. Налоговые ставки будут расти на 1% ежегодно, начиная с 1% от цены проживания в 2025 году, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы УФНС России по Иркутской области, налог был введен для следующих МО: Алымовское, Аршанское, г. Байкальск, Баклашинское, Балаганское, Барлукское, Большереченское, Бугульдейское, Голоустненское, Еланцинское, г. Железногорск-Илимский, Казачинское, Каменно-Ангарское, Култукское, Куретское, Листвянское, Молодежное, Онгуренское, Онотское, Портбайкальское, г. Свирск, Середкинское, Слюдянское, Ульканское, Уриковское, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, г. Усть-Кут, Утуликское, Ушаковское, Хомутовское, Хужирское, Шаралдай, Шара-Тоготское.
Новый туристический налог в Иркутской области будет обременять как юридических, так и физических лиц, которые предлагают места для временного проживания в классифицированных средствах размещения. Ставки налога будут постепенно увеличиваться: с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году, при этом муниципалитеты смогут устанавливать дифференцированные ставки в зависимости от сезонности и категории средств размещения. Также предусмотрены льготы для отдельных категорий физических лиц, что позволит исключить стоимость проживания для них из налоговой базы.