В Приангарье с 2025 года введен туристический налог для 34 муниципальных образований

Новый туристический налог в Иркутской области будет обременять как юридических, так и физических лиц, которые предлагают места для временного проживания в классифицированных средствах размещения. Ставки налога будут постепенно увеличиваться: с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году, при этом муниципалитеты смогут устанавливать дифференцированные ставки в зависимости от сезонности и категории средств размещения. Также предусмотрены льготы для отдельных категорий физических лиц, что позволит исключить стоимость проживания для них из налоговой базы.