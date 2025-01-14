Жители ростовской многоэтажки смогут напрямую оплачивать счета за электроэнергию

Не все управляющие компании Ростова вовремя оплачивают счета за электроэнергию. Так, ООО «УК Южный город», которое управляет домом по улице Травяная д. 30/36 Б в Ростове-на-Дону, допустило целых 16 пропущенных сроков в оплате ЖКХ. По этой причине жильцы дома приняли решение оплачивать электричество напрямую «ТНС энерго Ростов-на-Дону». С начала года они смогут воспользоваться такой возможностью.
Отметим, что такое решение позволит исключить участие в расчетах посредника, который не выполняет свои обязательства, а также защитит средства от нецелевого использования. Кроме того, сам процесс оплаты станет более простым — в счетах за январь легко будет проследить как расходы на индивидуальное потребление, так и на общедомовые нужды. При этом жильцам не придется подписывать никаких дополнительных договоров, они заключены автоматически.
Как отмечает гарантирующий поставщик, ООО «УК Южный город» стала первой управляющей компанией, с которой был расторгнут договор в одностороннем порядке в полном объеме, как на индивидуальное, так и на общее потребление. Это крайняя мера, которая применяется к исполнителям коммунальных услуг, игнорирующим порядок оплаты электроэнергии. Ранее в 2024 году по такой схеме было прекращено взаимодействие с 10 товариществами жилья.