Жители ростовской многоэтажки смогут напрямую оплачивать счета за электроэнергию

Отметим, что такое решение позволит исключить участие в расчетах посредника, который не выполняет свои обязательства, а также защитит средства от нецелевого использования. Кроме того, сам процесс оплаты станет более простым — в счетах за январь легко будет проследить как расходы на индивидуальное потребление, так и на общедомовые нужды. При этом жильцам не придется подписывать никаких дополнительных договоров, они заключены автоматически.