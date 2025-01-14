Жителям Петербурга рассказали, как можно сэкономить на поездках в транспорте

В комитете по транспорту Петербурга рассказали, как сэкономить на поездках в метро и автобусах, троллейбусах, трамваях.
Льготной стоимостью проезда могут пользоваться держатели единого электронного билета «Подорожник» и ЕКП на базе платежной системы «Мир». При оплате проезда с помощью первой карты его цена составит в наземном транспорте 51 рубль, а в подземке — 56 рублей. Экономия от «гостевого» тарифа — до 25 рублей за каждую поездку.
А при оплате проезда ЕКП стоимость одной поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях — 50 и 45 рублей (при оплате ЕКП через приложения бесконтактной оплаты на телефоне), в метро — 56 рублей.
Обращаем внимание, что при оплате другими банковскими картами (Visa, MasterCard, «Мир») будет списана полная стоимость проезда в метро 81 рубль, в наземном городском транспорте — 75 рублей.