Жителям Петербурга рассказали, как можно сэкономить на поездках в транспорте

Льготной стоимостью проезда могут пользоваться держатели единого электронного билета «Подорожник» и ЕКП на базе платежной системы «Мир». При оплате проезда с помощью первой карты его цена составит в наземном транспорте 51 рубль, а в подземке — 56 рублей. Экономия от «гостевого» тарифа — до 25 рублей за каждую поездку.