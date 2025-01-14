«Никакой размазни быть не должно». Лукашенко потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о дисциплине в Администрации президента, правительстве, МИДе и других госструктурах, передает БелТА.
В частности, Александр Лукашенко сказал, что в 2025-м и во всей пятилетке главным требованием для всех госслужащих, станет исполнительская дисциплина, а также ответственность за принимаемые решения.
При этом белорусский президент потребовал навести порядок касаемо дисциплины во внешнеполитическом ведомстве.
— Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури, — заявил он.
Здесь же глава республики отметил, что дипломаты — грамотные и умные люди. Но и заметил, что необходимо наличие жестких требования «там, где нужно», а также исполнительской дисциплины со стороны подчиненных. И подчеркнул, что требования относительно дисциплины касаются всех структур и ведомств госвласти.
— Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас, — указал глава страны.
Александр Лукашенко отметил, что в случае, если власти выдержат данный тренд и будут работать в таком ключе, то все получится. Но и раскритиковал отсутствие дисциплины.
— Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской, — заключил белорусский лидер.
И еще президент высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».
И также Александр Лукашенко назначил нового главу МАРТ и министра по налогам и сборам. Кроме того, экс-министры Пиневич и Богданов стали послами в Азербайджане и Казахстане.