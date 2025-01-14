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«Никакой размазни быть не должно». Лукашенко потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД

Лукашенко сказал, чтобы не было «размазни» в Администрации президента и Совмине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о дисциплине в Администрации президента, правительстве, МИДе и других госструктурах, передает БелТА.

В частности, Александр Лукашенко сказал, что в 2025-м и во всей пятилетке главным требованием для всех госслужащих, станет исполнительская дисциплина, а также ответственность за принимаемые решения.

При этом белорусский президент потребовал навести порядок касаемо дисциплины во внешнеполитическом ведомстве.

— Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури, — заявил он.

Здесь же глава республики отметил, что дипломаты — грамотные и умные люди. Но и заметил, что необходимо наличие жестких требования «там, где нужно», а также исполнительской дисциплины со стороны подчиненных. И подчеркнул, что требования относительно дисциплины касаются всех структур и ведомств госвласти.

— Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас, — указал глава страны.

Александр Лукашенко отметил, что в случае, если власти выдержат данный тренд и будут работать в таком ключе, то все получится. Но и раскритиковал отсутствие дисциплины.

— Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской, — заключил белорусский лидер.

И еще президент высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».

И также Александр Лукашенко назначил нового главу МАРТ и министра по налогам и сборам. Кроме того, экс-министры Пиневич и Богданов стали послами в Азербайджане и Казахстане.