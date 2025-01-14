«Никакой размазни быть не должно». Лукашенко потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД

Здесь же глава республики отметил, что дипломаты — грамотные и умные люди. Но и заметил, что необходимо наличие жестких требования «там, где нужно», а также исполнительской дисциплины со стороны подчиненных. И подчеркнул, что требования относительно дисциплины касаются всех структур и ведомств госвласти.