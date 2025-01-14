В Омской области отменены крещенские купания в Шербакульском и Полтавском районах

В двух районах Омской области — Шербакульском и Полтавском отменили крещенские купания. Это было сделано ради безопасности жителей, в реках лед тонкий и рыхлый. Погодные условия не позволяют провести традиционный обряд на открытых пространствах.
В результате оттепели лед изменил структуру и стал очень рыхлым на озере Караката в Полтавке и в котловане Черном в селе Новоильновка. В последнем также отменили купания из-за несоответствия нормам воды в реке. Также из-за погоды отменили вырубку иорданей в Шербакульском районе.
Окончательный список разрешенных точек для погружения будет известен накануне праздника, 18 января.