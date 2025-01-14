В Омской области отменены крещенские купания в Шербакульском и Полтавском районах

В результате оттепели лед изменил структуру и стал очень рыхлым на озере Караката в Полтавке и в котловане Черном в селе Новоильновка. В последнем также отменили купания из-за несоответствия нормам воды в реке. Также из-за погоды отменили вырубку иорданей в Шербакульском районе.