В январе в Самарской области отключат телевидение и радио из-за профилактики

Перерывы в вещании из-за профилактических работ запланированы с 08.00 до 17.00 по местному времени. 15 января в это время не будут работать радиоканалы «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате. 16 января профилактические работы пройдут на РТС в Большой Глушице, 20 января — на РТС Самара в зоне охвата Новокуйбышевска, 22 января — в Жигулевске, в зоне охвата Тольятти и части Ставропольского района, а 23 января — в Сызрани. 27 января не будет работать радио «Вести ФМ» в аналоговом формате. Также в этот день на время остановят трансляцию телеканала и радио «Губерния». А 29 января профилактические работы проведут в Сергиевске.