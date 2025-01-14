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В январе в Самарской области отключат телевидение и радио из-за профилактики

Жителям Самарской области рассказали о графике проведения профилактических работ на радио и телевидении.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2025 года жители Самарской области ненадолго останутся без любимых радио- и телепередач. Все дело в профилактических работах, которые запланированы в регионе.

— Даты и время отключений согласованы с руководством теле- и радиоканалов, — сообщила пресс-служба правительства Самарской области со ссылкой на филиал РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр».

Перерывы в вещании из-за профилактических работ запланированы с 08.00 до 17.00 по местному времени. 15 января в это время не будут работать радиоканалы «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате. 16 января профилактические работы пройдут на РТС в Большой Глушице, 20 января — на РТС Самара в зоне охвата Новокуйбышевска, 22 января — в Жигулевске, в зоне охвата Тольятти и части Ставропольского района, а 23 января — в Сызрани. 27 января не будет работать радио «Вести ФМ» в аналоговом формате. Также в этот день на время остановят трансляцию телеканала и радио «Губерния». А 29 января профилактические работы проведут в Сергиевске.

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