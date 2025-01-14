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Почти тысяча таксистов лишились разрешений на работу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января, ФедералПресс. В Северной столице приостановили деятельность более чем 900 таксистов с 14 января. В пресс-службе комитета по транспорту города уточнили, что решения были приняты, чтобы повысить безопасность перевозок.

«С целью повышения безопасности пассажиров легковых такси и усиления их страховой защиты с 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Федеральный закон о такси», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения закона об усилении страховой защиты у пассажиров. Теперь, если перевозчик своевременно не предоставит данные для внесения в реестр, это влечет приостановление действия разрешения на работу в такси, уточняет издание «МК в Питере». Кроме того, незаконных предпринимателей оштрафуют.