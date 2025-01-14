Почти тысяча таксистов лишились разрешений на работу в Петербурге

Напомним, что с 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения закона об усилении страховой защиты у пассажиров. Теперь, если перевозчик своевременно не предоставит данные для внесения в реестр, это влечет приостановление действия разрешения на работу в такси, уточняет издание «МК в Питере». Кроме того, незаконных предпринимателей оштрафуют.