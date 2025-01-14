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В Воронежской области зафиксировали случай метапневмовируса

Также заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе увеличилась на 65%.

С начала нового года на второй январской неделе в Воронежской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 65%. Среди пациентов есть случаи заражения метапневмовирусом, который санврачи относят к новому виду COVID-19.

По словам специалистов, он не является новым вирусом, поскольку постоянно существует на территории России, в том числе Воронежской области. Симптомами метапневмовирусной инфекции являются насморк, кашель, боли и першение в горле, повышенная температура, а также головные боли.

Заражение этим вирусом может привести к развитию тяжелой пневмонии, наиболее опасной для младенцев и пожилых людей. Также среди групп риска находятся те люди, которые страдают легочными заболеваниями и имеют ослабленный иммунитет.

ВОЗ считает, что пандемия метапневмовируса маловероятна, однако воронежцев призывают не забывать о простых мерах предосторожности, которые помогут снизить риски заражения различными респираторными заболеваниями.

здоровье