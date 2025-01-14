Поселок Заливное затопило водой Куршского залива

«Подвал есть у нас в доме! Нам пришлось повозиться, чтобы вода из него ушла и больше не пришла», — написал Олег и отметил, что ему пришлось на 2 метра поднять землю и укрепить берег, чтобы не становиться жертвами таких наводнений.