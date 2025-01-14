Поселок Заливное затопило водой Куршского залива

В Полесском районе подтопило поселок Заливное. Он находится на берегу Куршского залива. Фотографии, сделанные с высоты птичьего полета, опубликовал предприниматель и инвестор Олег Бармин на своей страничке во «ВКонтакте».
«Поселок Заливное, потому что нас нагонным ветром вот так заливает с залива», — прокомментировал он.
В соцсетях получившуюся замерзшую поверхность-гладь уже сравнивают с холодцом. Многие селянам сочувствуют. Однако, по словам Олега Бармина, его дом от воды не пострадал.
«Подвал есть у нас в доме! Нам пришлось повозиться, чтобы вода из него ушла и больше не пришла», — написал Олег и отметил, что ему пришлось на 2 метра поднять землю и укрепить берег, чтобы не становиться жертвами таких наводнений.