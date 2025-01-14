Глава Администрации президента Крутой сказал, почему Лукашенко отменил совещание

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой назвал причину, почему белорусский президент Александр Лукашенко отказался провести 14 января совещание по подготовленной правительством инвестиционной программе, передает телеграм-канал «Время Первого».
В частности, Крутой дал комментарий телеканалу «Первый информационный», в котором объяснил отказ Лукашенко от совещания по инвестпрограмме.
В эфире показали фрагмент видео с другого совещания 14 января, на котором Александром Лукашенко была упомянута эта тема. Так, в качестве примера проблем исполнительной дисциплины белорусский президент назвал разработку инвестпрограммы.
— Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской. Отписаться, какую-то туфту прислать президенту мимо Крутого. Он подмахнет — давай, президент, там разбирайся, — прокомментировал белорусский лидер.
И заявил, что подготовленный документ не был подписан, но «как обычно» возвращен правительству из-за отсутствия альтернативных вариантов.
— Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно, — заключил глава Беларуси.
В свою очередь Дмитрий Крутой пояснил, что Александр Лукашенко потребовал, чтобы был расширен круг участников этого совещания, и прозвучало больше альтернативных точек зрения. Глава Администрации президента заметил, что это один из важнейших документов, предусматривающих капитальное вложение за счет бюджетных источников на весь 2025-й, куда включено более 100 объектов по самым разным направлениям.
— Поэтому, конечно, президент хочет послушать более детально аргументацию тех госорганов, и тех гослиц, которые эти предложения вносили, — резюмировал Крутой.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД: «Никакой размазни быть не должно».
И еще президент высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».