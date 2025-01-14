Глава Администрации президента Крутой сказал, почему Лукашенко отменил совещание

— Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно, — заключил глава Беларуси.