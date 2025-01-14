В Ростовской области сократили количество мест для крещенских купаний

В январе 2025 года в Ростовской области оборудуют 69 крещенских купелей, это на 8 меньше, чем годом ранее. Подробный обновленный список мест омовений можно скачать на сайте регионального управления МЧС.
В частности, в Ростове-на-Дону откроют семь мест для массовых купаний:
— Гремучий источник, около храма преподобного Серафима Саровского Донской духовной семинарии (Портовая, 72 (Амбулаторная, 55);
— Купель на территории храма Преполовения Пятидесятницы (Всесоюзная, 167);
— Серафимовский источник в Ботаническом саду ЮФУ, около Свято-Никольского храма (Чапаевская, 18);
— Источник Георгиевский вблизи храма Святого Великомученика Георгия Победоносца (переулок Красноярский, 13);
— Храм святого Георгия Победоносца (строящийся, с храмом святого Иоанна Воина) (339-й Стрелкой Дивизии, 33);
— Северное водохранилище, около строящегося Александро-Невского храма (проспект Космонавтов — Капустина (Космонавтов, 2Д);
— Источник Сурб-Хач рядом с церковью монастыря «Сурб-Хач» (Св. Креста) Армянской Апостольской Церкви (Баграмяна, 1).
Места купаний будут оборудованы лестницами и перилами, а также специальными ограничителями. Будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции. Всего, по данным МЧС, за безопасностью должны следить более 1 тысячи человек, задействуют около 250 единиц техники, в том числе 25 плавсредств.