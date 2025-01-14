В Ростовской области сократили количество мест для крещенских купаний

Места купаний будут оборудованы лестницами и перилами, а также специальными ограничителями. Будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции. Всего, по данным МЧС, за безопасностью должны следить более 1 тысячи человек, задействуют около 250 единиц техники, в том числе 25 плавсредств.