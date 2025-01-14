Разработаны сверхпластичные титановые сплавы для авиаотрасли и медицины

Титан применяется в аэрокосмической отрасли и медицине благодаря его прочности, легкости, стойкости к коррозии. Кроме того, он почти не вызывает раздражения при имплантации в организм. По этой причине большинство имплантатов зубов, а также костей изготавливается из титана и его сплавов. Более широкое использование титановых сплавов ограничивается тем, что их сложно обрабатывать уже существующими методами, что ведет к повышению уровня брака.