Сотрудник МЧС вплавь бросился спасать собаку, провалившуюся в полынью в Гомеле

Сотрудник МЧС вплавь бросился спасать собаку, провалившуюся в полынью на водоеме в Гомеле. Подробности рассказали в МЧС Беларуси.
Инцидент с собакой произошел в понедельник, 13 января. Животное провалилось в полынью, которая образовалась в 15 метрах от берега водоема на улице Междугородней. Самостоятельно выбраться у пса никак не получалось. По счастливой случайности, животное, отчаянно борющееся за жизнь в ледяной воде, заметили случайные прохожие и сообщили об угодившей в беду собаке в МЧС.
Собака обессилела и ее пришлось буквально тащить по льду. Фото: МЧС Беларуси.
«В 11.23 спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи собаке. К месту вызова выехали подразделения МЧС», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Чтобы спасти собаку и самому не провалиться под лед, сотрудник МЧС обвязался веревкой. Ему пришлось тоже поплавать в проруби: понадобилось спуститься в воду, чтобы подсадить пса, и он смог выбраться на лед. После чего так же ползком из проруби выбрался и спасатель.
После спасения собаку обогрели. Фото: Пресс-служба МЧС Беларуси.
Собака так обессилела, что все 15 метров до берега ее пришлось подталкивать по льду водоема. Тем не менее, по словам пресс-службы МЧС, ветеринарная помощь другу человека не понадобилась, но от обогрева собака все же отказаться не смогла.
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