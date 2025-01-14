Сотрудник МЧС вплавь бросился спасать собаку, провалившуюся в полынью в Гомеле

Чтобы спасти собаку и самому не провалиться под лед, сотрудник МЧС обвязался веревкой. Ему пришлось тоже поплавать в проруби: понадобилось спуститься в воду, чтобы подсадить пса, и он смог выбраться на лед. После чего так же ползком из проруби выбрался и спасатель.