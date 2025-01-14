Создана новая технология сварки сталей, эксплуатируемых в экстремальных условиях

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали не зависящую от импорта новую технологию сварки деталей для энергетики. Она позволяет повысить скорость процесса сварки на 80%, сообщил ТАСС старший научный сотрудник кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» ЮУрГУ Сонар Тушар.
«Мы создали новую технологию сварки для улучшения прочностных характеристик разнородных соединений, эксплуатируемых при высоких температурах. Речь идет об устойчивой работе узлов теплоэлектростанций с ультракритическим режимом работы (так называемый режим Advanced Ultra Super-Critical, который допускает температуру до 700 градусов Цельсия и давление свыше 430 бар)», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что новая технология, по сравнению с традиционным методом, ускоряет процесс сварки на 80%, одним из ее главных отличий также стал отказ от использования дорогостоящей импортной присадочной проволоки.
По его словам, разработанная технология предполагает использование сварки с активным флюсом, без разделки кромок. При этом между двумя слоями разного типа добавляется прослойка из специального сплава, которая хорошо сваривается с каждым из соединяемых металлов. Сварка производится с помощью робота.
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».