Создана новая технология сварки сталей, эксплуатируемых в экстремальных условиях

По его словам, разработанная технология предполагает использование сварки с активным флюсом, без разделки кромок. При этом между двумя слоями разного типа добавляется прослойка из специального сплава, которая хорошо сваривается с каждым из соединяемых металлов. Сварка производится с помощью робота.