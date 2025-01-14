Вскрылись подробности увольнения топ-менеджера омского «Авангарда» Забуги

«Я знаю эту историю. Забуга посчитал, что это невыгодно и вообще глупо — платить за неограниченно свободного агента такую компенсацию. Как мне рассказывали, Кожевников там кричал: “Вы вообще должны были его подписать после прошлого сезона, меня не волнует количество денег”. Отдали 40 миллионов — и не прогадали как минимум», — продолжил в эфире Шевченко.