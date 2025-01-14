Вскрылись подробности увольнения топ-менеджера омского «Авангарда» Забуги

Омский «Авангард» лишился исполняющего обязанности генерального менеджера Евгения Забуги из-за конфликта, связанного с подписанием бывшего нападающего «Нефтехимика» Наиля Якупова. Об этом рассказал в прямом эфире известный хоккейный обозреватель Алексей Шевченко.
По информации журналиста, Забуга отказался одобрить компенсацию в размере 40 миллионов рублей за неограниченно свободного агента.
«Я знаю эту историю. Забуга посчитал, что это невыгодно и вообще глупо — платить за неограниченно свободного агента такую компенсацию. Как мне рассказывали, Кожевников там кричал: “Вы вообще должны были его подписать после прошлого сезона, меня не волнует количество денег”. Отдали 40 миллионов — и не прогадали как минимум», — продолжил в эфире Шевченко.
В текущем сезоне Якупов в составе «Авангард» выступает результативно. В 18 матчах забросил 9 шайб и отдал 8 голевых передач при показателе полезности «+7». Якупов до своего возвращения в омский клуб успел поиграть за «Нефтехимик» и «Куньлунь».